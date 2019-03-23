Тюменец Сергей Соболенко опубликовал вторую книгу об искусственном интеллекте

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Вторая книга "Искусственный интеллект. Строки, контекст и волны на Паскале"." тюменского журналиста и программиста Серегея Соболенко раскрывает перспективные технологии многомерного строкового множества и пытается реабилитировать отношение к Паскалю как к языку программирования, который считается исключительно учебным.

По словам автора, книга будет интересна не только программистам, но и тем, кто интересуется философией, психологией, проблемами мышления и современными технологиями. С этой позиции автору удается заинтриговать и удержать внимание читателя.

"Книга делалась, чтобы систематизировать данные по действующему проекту искусственного интеллекта, программы на основе технологии МСМ. В новой книге приводится и теоретическая база, включающая аргументы, например Марвина Мински - сооснователя лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте (MIT). Самое интересное здесь в том, что новая технология не держится за семью замками, ее может использовать даже обычный шестиклассник и получить все замечательные эффекты и преимущества. Одно из таких преимуществ - широкий диапазон понимания электронной системы, который не только конкурентен современным искусственным нейросетям, но и обгоняет их по определенным параметрам", - рассказал Сергей Соболенко.

Программа может легко найти общее и лишнее в серии понятий, или например, корректно определить смысл, что недоступно любому современному электронному мозгу, - говорит автор на страницах книги и подтверждает этот тезис примерами, процедурами и иллюстрациями.

Первая книга Сергея Соболенко: "Искусственный интеллект: начала MSM" была опубликована в начале 2018 года и была посвящена общей проблематике технологии многомерного строкового (строчного) множества, универсального классификатора и метода обработки строковых данных, пишет "Тюменская область сегодня".