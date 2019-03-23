Тюменцы встретятся со сценаристом ТНТ Константином Майером

Фото: аккаунт Константина майера в Инстаграме

Творческая встреча с автором сценариев самых рейтинговых сериалов телеканала "ТНТ", обладателем статуэтки ТЭФИ Константином Майером состотся в Тюменском технопарке 6 апреля, начало в 18:30, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Константин расскажет о том, как писать сценарии, которые будут цеплять миллионы людей и как развить этот навык до уровня настоящего искусства. Кроме того спикер расскажет о следующем этапе, а именно - как сценаристу выступать в роли большого продюсера.

Лекция будет интересна тюменцам, которые хотят попробовать себя на этом поприще, и тем кто только начал развиваться в теме написания сценариев. Участники встречи смогут пообщаться с экспертом во время встрече и также лично задать свои вопросы после лекции.

Кроме того, те у кого уже есть готовые сценарии сериалов и кино, смогут получить обратную связь по моим работам.

Встреча бесплатная, но для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис": vk.cc/9a6NDt