"Дом.ru Бизнес" приглашает на тренинг Игоря Рызова "Переговоры с монстрами" в Тюмени

13 апреля 2019 г. при информационной поддержке федерального телеком-оператора "Дом.ru Бизнес" в Тюмени состоится тренинг-практикум Игоря Рызова "Переговоры с монстрами". Тренинг подойдет предпринимателям и менеджерам, которые планируют увеличить доходы за счет грамотных переговоров со сложными оппонентами. Мероприятие пройдет в отеле "Евразия" (ул. Советская, 20).

Игорь Рызов — ведущий российский эксперт по ведению переговоров. Автор бестселлеров "Переговоры с монстрами" и "Жесткие переговоры".

В программе практикума:

⦁ Кто такие "монстры" в переговорах. Образ их мыслей. Как они действуют и почему побеждают неподготовленных оппонентов;

⦁ Как вы демонизируете "монстров", делаете их сильнее за свой счёт. Почему вы отдаёте "монстрам" преимущество;

⦁ Как вычислить факторы, влияющие на переговоры. Как выбрать правильную позицию, тактические приёмы;

⦁ Как усилить свою слабую позицию и свой страх за 6 шагов. Преимущества оппонента, сведение их к нулю;

⦁ Что такое "тупик" и почему из него всегда есть выход. 2 вида тупиковых ситуаций и 7 способов их преодолеть. Что делать, если кажется, что тупик непреодолим.

Организатор мероприятия — тренинговый центр "Практикум". Подробная программа, цены и регистрация на сайте. Для клиентов "Дом.ru Бизнес" действует скидка 1000 руб. (при приобретении билета назовите кодовую фразу "Дом.ru Бизнес" специалисту тренингового центра).