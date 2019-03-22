Началась подача заявок на конкурс "Моя идея"

Фото: Моя территория

В Тюменской области стартовал прием заявок на конкурс проектов "Моя идея". Жители Тюмени и юга области смогут получить на реализацию до 250 тысяч рублей на реализацию социально значимых инициатив.

В этом году конкурс пройдет по трем номинациям: "Проекты, реализуемые на территории Тюмени", "Проекты, реализуемые на территории муниципальных образований" и "Крупные городские события". Последние могут претендовать на поддержку до 250 тысяч рублей, но должны отличаться масштабностью и массовостью.

Также согласно новым правилам в этой волне участники не должны являться победителями более трех конкурсов "Моя идея" прошлых лет. По мнению организаторов, сообщества-победители предыдущих конкурсов уже получили опыт и стали достаточно самостоятельными, чтобы становиться наставниками новичков или создавать собственные некоммерческие организации.

На этот раз для неформальных сообществ будет только одна волна. Уже сформировавшиеся сообщества с опытом смогут получить поддержку на второй волне конкурса — для зарегистрированных НКО.

Прием заявок продлится до 12 мая. Реализовать проект необходимо до 1 декабря 2019 года. Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте мояидея72.рф.