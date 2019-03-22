Росгвардейцы получили в Тюмени ключи от 153 квартир

Фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

153 сотрудника Управления Росгвардии по Тюменской области получили ключи от квартир в новом доме в Тюмени.

Вопрос о возведении жилья для войск правопорядка в Тюменской области рассматривался с 2013 года, в 2017 году выделен земельный участок под строительство. Многоквартирный дом построен за счет средств федерального бюджета для военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

"В этом доме будут проживать не только семьи сотрудников, проходящих службу в Тюмени, но и 47 семей, которые приехали из разных регионов страны: от Карачаево – Черкесии до Алтайского края, выбрав Тюменскую область для постоянного проживания. Для нас, чья служба сопряжена с риском для жизни, очень важно знать, что есть надежный тыл и семья обеспечена комфортным жильем", - рассказал командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Александр Попов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы все наши горожане и сотрудники Росгвардии в том числе, чувствовали себя в нашем городе комфортно и связывали свою судьбу и будущее своих детей с Тюменской областью", - отметил, поздравляя новоселов губернатор Тюменской области Александр Моор.

В торжественной церемонии также приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов, глава города Тюмени Руслан Кухарук, представители федеральных органов власти, сообщили в пресс-службе главы региона.