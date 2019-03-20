Тюменцы продолжат заниматься физкультурой на дачах

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Здоровый труд среди горожан нужно активнее популяризировать. Так считают депутаты городской думы и предлагают журналистам усилить информационную кампанию и чаще рассказывать о проекте "Лето на даче с физкультурой" в местных СМИ.

Заместитель председателя постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской Думы Екатерина Вершкурцева выступила с такой идеей при обсуждении вопроса об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми и подростками в общеобразовательных организациях, а также физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан в 2018–2019 годах.

Инициатором проекта является депутат Наталья Проскурякова. " Пожилые люди переживали, что с наступлением дачного сезона им придется прекратить тренировки, и предложили спорторганизаторам ездить к ним", – вспоминает депутат.

Так садоводы получили возможность заниматься скандинавской ходьбой, играть в шахматы и подвижные игры, выполнять под присмотром специалистов обшеукрепляющие упражнения и комплекс суставной гимнастики. Последняя, к слову, пользуется у людей золотого возраста особой популярностью: научившись выполнять упражнения под руководством инструкторов, дачники продолжают самостоятельные разминки в течение всего сезона.

В рамках проекта медики организуют в садоводческих обществах палатки здоровья, где каждый желающий может измерить давление и получить консультацию врача по тем или иным профилактическим мероприятиям.

Проект "Лето на даче с физкультурой" существует с 2016 года, и если первый раз в нем участвовало 280 человек из 18 садоводческих товариществ, то к 2018-му количество желающих разнообразить дачный досуг возросло вдвое, сообщается на сайте гордумы.