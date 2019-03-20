Кадеты из Бийска пройдут в Тюменской области путь Витуса Беринга

Тюменская область стала частью самого протяженного туристского маршрута в мире, повторяющего "Великую Северную экспедицию" Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Первыми, кто пройдет участок маршрута на территории региона, станут учащиеся кадетской школы города Бийск Алтайского края, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Экспедиция ребят пройдет с 25 по 29 марта. Все желающие смогут пообщаться с первопроходцами. Встречи состоятся 26 марта в 10:30 в Областной научной библиотеке имени Менделеева (Тюмень, улица Орджоникидзе, 59) и 27 марта во Дворце наместника (Тобольск, Красная площадь, 1, стр.3). На встречи приглашаются, в том числе, представители турагентств и туроператоров.

Кадеты подготовились к предстоящему маршруту: прошли своеобразное культурное погружение в XVIII век, изучили историю экспедиций, посмотрели фильм "Тобол", а также выучили распространенные в то время многоголосные песни-канты. Сопровождать ребят будет преподаватель Марат Талгатович Беринг - прямой потомок Витуса Беринга в девятом поколении, офицер, служащий на благо России, как и все его предки.

В 2017 году кадетская экспедиция была совершена по городам Пермского края, в 2018 – по Свердловской области, в этом году – по Тюменской области.

"Разработанную и протестированную программу маршрута мы передаем в кадетские корпуса и образовательные школы регионов, постепенно формируя новое движение среди подростков, которое связано с открытиями. Каждый участник во время путешествия по маршруту открывает нашу Родину и, что самое важное, себя и свои возможности", - пояснил автор проекта, член Русского географического общества Ильдар Маматов.

Добавим, что камчатские экспедиции были совершены под руководством первооткрывателей Витуса Беринга и Алексея Чирикова в XVIII веке. Их путь пролегал через Тюмень и Тобольск.

В современном масштабном международном проекте "Великая Северная экспедиция" - 40 российских регионов и 11 стран, общая протяженность маршрута более 41 000 километров.

По словам Ильдара Маматова, Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области объединяет общая история, межрегиональные туристские маршруты и совместные дела.