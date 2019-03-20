В "Гоголь-центре" покажут тюменскую "Молодость"

Фото: Фрол Подлесный, группа "Тюменский Большой Драматический Театр" / vk.com

Спектакль "Молодость" Тюменского драматического театра, номинированный на "Золотую маску", покажут 1 апреля в "Гоголь-центре" в Москве. Билетов в продаже уже нет.

"Для Тюменского драматического театра — это значимое событие. Впервые в истории театра мы на главной театральной премии. Ранее тюменский театр попадал лишь в лонг-листы премии "Золотая маска" со спектаклями "Крейцерова соната" и "С любимыми не расставайтесь". В этом сезоне спектакль "Молодость" вошел в 10 лучших из 500 российских спектаклей. Для нас это громадный успех! Готовимся к репетициям, предстоит большая работа, настроены на хороший результат", — рассказывает директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев.

Тюменский драмтеатр номинирован со спектаклем "Молодость" в пяти номинациях: "Спектакль большой формы", "Работа режиссера" (Данил Чащин), "Женская роль" (Кристина Тихонова), "Работа художника" (Дмитрий Горбас), "Мужская роль" (Сергей Скобелев).