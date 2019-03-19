В тюменском хосписе назначен главный врач

На должность главного врача ГАУЗ ТО "Хоспис" приказом департамента здравоохранения Тюменской области от 19 марта назначена Ирина Ревнивых. Последние два с половиной года она была главным врачом Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Ирина Ревнивых закончила Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело". Начала работу в медицине в 1992 году в качестве младшей медицинской сестры в Областной больнице №2. В 1998 прошла клиническую ординатуру по специальности "Терапия", а в 2002 — очную аспирантуру по специальности "Внутренние болезни". В течение нескольких лет она трудилась в медицинской академии на кафедре внутренних болезней. Затем работала в учреждении социальной сферы в области реабилитации инвалидов, занимая должность заместителя по лечебной части и социальной реабилитации.

С 2014 года Ирина Ревнивых работала в учреждении здравоохранения, которое занимается врачебной физкультурой, спортивной медициной и медицинской профилактикой.