Все проще: в Тюмени начался прием заявок на Студвесну

Фото - Пресс-служба Областного фестиваля «Студенческая весна»

Открылась регистрация на XXIV Областной фестиваль "Студенческая весна", который пройдет в Тюмени с 5 по 22 апреля. Подать заявку на участие могут все студенты вузов и ссузов Тюменской области. Для этого достаточно паспорта и справки с места учебы.

Традиционно можно заявиться в концертные ("Музыка", "Хореография", "Театр", "Оригинальный жанр", "Мода") и неконцертные направления ("Медиа, видео и PR" и "Интеллект и научно-техническое творчество"). Регистрация участников проходит на сайте студвесна72.рф: по концертным направлениям - до 1 апреля, по неконцертным - до 28 марта.

По итогам кастингов жюри отберет лучшие номера, участники которых пройдут арт-лабораторию. Здесь идеи будут дорабатываться с федеральными и региональными экспертами. После этого студенты покажут свои номера на шоу-программах по каждому концертному направлению.

Участники неконцертных направлений будут параллельно выполнять задания по медиа и видео, проведут турнир "Что? Где? Когда?" и пройдут через хакатон и хардтон.

Гала-концерт запланирован на конец апреля. Тогда же станет известен состав тюменской делегации, которая представит регион на всероссийском уровне.

"Мы постарались учесть все плюсы и минусы нововведений 2018 года, решили внести коррективы и вернуть некоторые нюансы, например, заявки концертных программ от вузов теперь не ограничены. Но сам формат открытых выступлений останется, чтобы все желающие смогли попробовать свои силы, получить обратную связь от экспертов и показать достойный уровень на России", — отметил руководитель дирекции Студенческой весны Илья Титов.

В этом году отменены квоты на концертные программы от учебных заведений: теперь можно сразу на область выставить концертные программы от всех институтов. Кроме того, студенты вузов и ссузов будут оцениваться в отдельном зачете.

Еще одно новшество Студвесны-2019 - номинация в направлении "Научно-техническое творчество" — мэйкертон "Машины Голдберга". Студенты будут создавать механизм, в котором с помощью простых предметов (шариков, карандашей, дощечек) выполняются сложные действия по принципу домино: один элемент передает импульс другому, он в свою очередь следующему и так по цепочке, пока не сработает последний.

Кроме того, с 8 по 21 апреля будут проходить неформальные встречи с конкурсной программой: танцевальные баттлы, битвы талантов, импровизации, создание творческих зарисовок и интеллектуальные игры на единой творческой площадке.

В 2018 году прошла перезагрузка Студвесны. Регистрация стала открытой для всех желающих (ранее только учебные заведения подавали ограниченной количество студентов на область). Так, В фестивале 2018 года приняли участие 1 867 студентов в сравнении с 900 студентами в 2017. Кроме того, была увеличена протяженность фестиваля: вместо недели он проходил в течение месяца. За это время в Тюмени прошли кастинги, арт-лаборатории с региональными и федеральными экспертами, а также шоу-программы по концертным направлениям фестиваля, сообщили в пресс-службе фестиваля.

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