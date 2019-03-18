Тюменские студенты могут проявить себя в квесте “Вода России”

Всероссийский экологический квест "Вода России" стартовал 4 марта и продлится до 30 июня этого года. Квест направлен на реализацию технологий водосбережения и снижения водного следа в учебных заведениях страны. Участвовать в нем могут студенты вузов, зарегистрировавшись на сайте вода.вузэкоквест.рф.

"Экологический квест "Вода России" – это проект, который позволяет молодому поколению получить знания и навыки водосбережения, а также помогает сразу использовать их на практике, передав этот опыт своим сверстникам", – отмечает министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Экоквест состоит из двух этапов: исследовательские и прикладные задания. Итогом квеста станет разработка и внедрение участниками программы по водосбережению в своем вузе. За два года экоквест стал площадкой для воплощения в жизнь идей и решений молодого поколения.

Организатором квеста третий год подряд выступает Минприроды России в рамках Программы "Вода России" при поддержке Движения ЭКА.