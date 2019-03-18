Тюменец отправится в колонию за пьяное ДТП, в котором пострадали трое его пассажиров

К полутора годам колонии общего режима приговорен 22-летний житель Тюмени, который сел пьяным за руль и совершил серьезное ДТП.
Инцидент произошел ночью 1 ноября 2018 года в районе строившейся развязки улиц Федюнинского и Монтажников. Нетрезвый мужчина без водительских прав на автомобиле Lifan не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. Сам водитель и две девушки-пассажирки, одна из которых была несовершеннолетней, получили тяжкий вред здоровью. Еще у одного пассажира вред здоровью средней тяжести.
Молодой человек был признан судом виновным в нарушении ПДД, кроме лишения свободы ему на 2,5 года запрещено управлять транспортом.
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