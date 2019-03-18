Тюменские пенсионеры могут пройти высокоточную медицинскую диагностику со скидкой

Фото: центр "Главное здоровье"

Первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" приглашает людей пожилого возраста и пенсионеров пройти любой вид обследования со скидкой 20%. Используемая в центре своевременная и точная медицинская диагностика позволяет заблаговременно узнать об изменениях в состоянии здоровья и избежать серьезных проблем, а в случае уже развившихся болезней – назначить наиболее эффективный план лечения.

С помощью современной диагностической аппаратуры обследование проводится безболезненно, без вмешательства в организм, при этом врач получает результат за короткий срок. Такая диагностика позволяет выявить болезнь еще на зачаточной стадии, до появления симптомов.

Врачи особенно рекомендуют пройти диагностику людям, чувствующим недомогание и общую слабость, испытывающим частые головные боли и проблемы с аппетитом, страдающим от нарушения сна, недостатка или избытка веса.

Специалисты центра "Главное здоровье" помогут индивидуально подобрать вид диагностики, исходя из запроса пациента. Так, например экспресс-диагностика всего за 20 минут даст общую картину состояния организма и определит патологические зоны. Узнать все о состоянии своего здоровья поможет комплексная диагностика длительностью 2,5 часа. Если пациента беспокоит определенный орган или часть тела, то в этом случае проводится локальная диагностика.

Обратившись в клинику, тюменцы получат высококвалифицированную помощь, сэкономив время, нервы и деньги. Диагностика в центре "Главное здоровье" не требует многократных записей к различным специалистам и долгой процедуры сдачи анализов.

Изучить подробную информацию о методах и видах диагностики, стоимости услуг и записи на прием можно на официальном сайте центра. А следить за новостями и новыми акциями можно в социальных сетях клиники.