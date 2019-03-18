Депутаты облдумы приняли участие в фестивале "Крымская весна"

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, первый вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, депутаты Владимир Ульянов, Ольга Швецова, Глеб Трубин, Александр Ширыкалов, Андрей Моргун пв числе первых пришли на праздник "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов отметил, что за пять лет в Крыму произошли колоссальные изменения в развитии инфраструктуры, в социальном обеспечении людей, развитии медицины, строительстве здравниц. "Жители полуострова осознанно проголосовали за возвращение в родную гавань и чувствуют себя не чужими в другой стране, а своими в государстве Россия", - подчеркнул Корепанов.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов дважды был в Крыму и согласен, что жизнь людей в республике меняется на глазах. "Я очень рад за крымчан. Мы видим, как государство о них заботится", - отметил он.

Сергей Корепанов входит в состав комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему России. 25 марта спикер приглашен в комитет Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству для участия в конференции "Пятилетие крымской весны и воссоединения с Россией: достижения и уроки". "На конференции будут подведены политические, экономические и социальные итоги возвращения Крыма в Российскую Федерацию, и повод сообщить о результатах, которых мы добились", - прокомментировал Корепанов.

Депутат Владимир Ульянов, продолжая тему, рассказал о том, как пять лет назад Тюменскую область уже обменивалась http://www.duma72.ru/upload/iblock/ebd/b7fb318b132935147cf94a9c9e096f7e.jpgопытом законотворческой деятельности с крымчанами. "Были выезды, проведены консультации, и результат достигнут – законодательство республики Крым приведено в соответствие с российским законодательством. Причём и с учетом опыта Тюменской области. Полагаю, что им посложнее будет на программно-целевой метод финансирования переходить, потому что в Украине действовала другая система, но в любом случае, если будет необходима практическая помощь, наши помогут всегда", - уверен Ульянов.