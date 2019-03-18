В Музейном комплексе имени Словцова стартовал проект "Народное искусство"

15:25 18 марта 2019
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Фото: ТМПО

Музейный комплекс имени Ивана Словцова приглашает тюменцев и гостей города познакомиться с народным искусством в рамках нового интерьерного выставочного проекта. Экспозиция доступна для посетителей до 31 августа, вход свободный.

На выставке жители и гости города увидят предметы декоративно-прикладного творчества: керамику Архангельской и Пензенской областей, дагестанскую керамику второй половины ХХ века, работы тюменских гончаров.

Для посетителей представлены живописные полотна, на которых изображены мастера-народники и предметы их творчества. Часть экспозиции находится в помещении гончарной мастерской, где гости смогут погрузиться в среду, в которой творит мастер.

Выставка расположилась в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 63. Возрастная категория: 0+. Получить справки можно по телефону: +7 (3452) 45-35-90.

Теги: выставка , искусство , культура , музей , Музейный комплекс имени Словцова
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