Центр Ишима избавят от подтоплений

Масштабные работы по водопонижению грунтовых вод и строительству стоков поверхностных вод проведут в центре Ишима. Благодаря этой работе подвалы 29 многоквартирных домов и восьми индивидуальных жилых домов осушат и избавят от подтоплений весной.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, средства на проведение этих работ выделены из бюджета Тюменской области по поручению губернатора. Водопонижение будет проведено в течение двух лет в границах улиц Карла Маркса - Б.Садовая, Артиллерийская - Комсомольская. Именно этот район каждую весну находится в зоне риска, а значит, благодаря проводимым действиям удастся улучшить качество жизни горожан, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".