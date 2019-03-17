В Тюменском районе обсудили объединение нескольких муниципалитетов

На внеочередном заседании думы Тюменского района депутаты обсудили вопрос объединения ряда муниципальных образований. Инициатива исходила от самих муниципалитетов.

Поступило предложение объединить поселок Винзили и Нижнепышминское МО. Председатель районной думы Валентин Клименко также выступил с инициативой преобразования Боровского, Созоновского и Каскаринского муниципальных образований путем их объединения.

Как отмечают эксперты, объединение средств в бюджетах, их больший объем даст возможность рациональнее ими распоряжаться, направляя на реализацию более масштабных проектов по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры, на благоустройство территории. При этом сократятся расходы на содержание органов местного самоуправления, финансовые и трудозатраты на процедуры выборов депутатов местных дум, пишет "Тюменская область сегодня".

Центрами новых сельских поселений станут крупные населенные пункты Винзили и Каскара, а в остальных территориях будет организована работа представителей администрации, которые будут вести прием граждан и непосредственно взаимодействовать с населением. Объединение муниципальных образований не повлечет за собой упразднения муниципальных и государственных учреждений, не изменит границ населенных пунктов, не повлечет изменений в организации деятельности школ, детских садов, учреждений культуры и спорта.

В каждом из пяти муниципалитетов, участвующих в объединении, прошли публичные слушания, большинство голосов их участники – жители муниципальных образований – одобрили предстоящее объединение. Депутаты проголосовали единогласно за.