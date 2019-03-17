Мотоциклисты Тюмени готовятся к старту сезона

Открытие мотосезона-2018. Фото Сергея Елесина, "Афиша Тюмень"

Тюменские мотоциклисты готовятся к началу нового сезона. Президент тюменского байк-клуба Liferoad Владимир Шевченко напоминает о правилах безопасности и призывает не лихачить.

"Первое время нужно быть особенно осторожными. Из-за холода и грязи сцепление резины будет плохим, можно упасть. После зимы нужно время, чтобы вспомнить навыки. Опять же водители автомобилей отвыкли от мотоциклов - элементарно могут не увидеть на дороге", - отметил мотоциклист с 40-летним стажем.

Владимир Шевченко напомнил, что есть правила безопасности, которые одинаковы как для новичков, так и для мотоциклистов со стажем, потому что продиктованы жизнью: использовать шлем и экипировку, внимательно следить за ситуацией на дороге, соблюдать ПДД.

Официальный старт мотосезона в Тюмени запланирован на вторую половину мая, с учётом подобных мероприятий в других городах: Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске и других, пишет "Вслух".