Мотоциклисты Тюмени готовятся к старту сезона

Тюменские мотоциклисты готовятся к началу нового сезона. Президент тюменского байк-клуба Liferoad Владимир Шевченко напоминает о правилах безопасности и призывает не лихачить.
"Первое время нужно быть особенно осторожными. Из-за холода и грязи сцепление резины будет плохим, можно упасть. После зимы нужно время, чтобы вспомнить навыки. Опять же водители автомобилей отвыкли от мотоциклов - элементарно могут не увидеть на дороге", - отметил мотоциклист с 40-летним стажем.
Владимир Шевченко напомнил, что есть правила безопасности, которые одинаковы как для новичков, так и для мотоциклистов со стажем, потому что продиктованы жизнью: использовать шлем и экипировку, внимательно следить за ситуацией на дороге, соблюдать ПДД.
Официальный старт мотосезона в Тюмени запланирован на вторую половину мая, с учётом подобных мероприятий в других городах: Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске и других, пишет "Вслух".
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