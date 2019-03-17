Уроки счастья пройдут в Тобольске

"Урок счастья" пройдет 21 марта в тобольском мультицентре "Моя территория" (Красноармейская, 6/4). Для участников проведут мастер-класс по рукоделию, а также расскажут о добровольческих организациях города. Начало в 16:00.

Инициатор мероприятия, бард, журналист и общественник Ирина Трофимова отметила, что для нее формула счастья – заниматься творчеством и помощью нуждающимся. "На встрече каждый сможет на деле узнать, как эти направления могут работать в связке и помогать наполнять счастьем жизнь", - сообщила она.

На мастер-классах горожане научатся изготавливать цветы из фоамирана, магнит в технике канзаши и вышивать лентами. Также тоболяки смогут пообщаться с редактором газеты "Тобольск-Содействие", представителями общественной организации "Право на жизнь" и Всероссийского общества инвалидов: предложить варианты решения социально значимых проблем, узнать об общественных проектах и присоединиться к добровольческим организациям, пишет "Мегатюмень".

Зарегистрироваться на "Урок счастья" можно на сайте TMN-id.ru