Летние каникулы для школьников Тюменского района будут насыщенными

В Тюменском районе стартовала подготовка к летней оздоровительной кампании 2019 года. В планах - создать около 6600 мест для отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования, спорта и культуры.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, количество мест для отдыха детей увеличится на 100 по сравнению с прошлым годом, и эта цифра будет ежегодно расти. Всего в районе откроется 43 лагеря, в том числе один палаточный – "Планета Кулига-парк". Отдых и оздоровление будет проходить в три смены по 15 рабочих дней, для детей будет организовано трехразовое питание.

Кроме того, в дни летних каникул детей и подростков Тюменского района будут активно привлекать к мероприятиям, которые будут организованы на спортивных и досуговых площадках, в том числе по месту жительства. Площадки "возле дома" будут работать по гибкому графику до 21 часа.

Подростки также смогут посвятить свое время труду. Около 3000 подростков обретут временную работу и получат заработную плату на предприятиях и в организациях района.