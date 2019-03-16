"Мусорную реформу" в Тюменской области контролируют общественники

Контроль за проведением мусорной реформы – главная задача Тюменского общественного совета при партийном проекте "Чистая страна" остается контроль за проведением "мусорной реформы", отмечают в пресс-службе губернатора Тюменской области.

По мнению председателя совета, одного из руководителей российской Ассоциации производителей стеклотары Елены Острягиной, на начальном этапе реформы возникает много вопросов.

"Один из них одновременное начисление платы за вывоз мусора по прописке и по объектам собственности. Допустим, житель Тюмени имеет в собственности несколько квартир. Сейчас, к сожалению, нет никаких препятствий для того, чтобы начислять ему плату за вывоз мусора со всех из них. Но ведь человек не может находиться в нескольких местах одновременно. Вот такой

получился законодательный казус, который мы будем пытаться разрешить с помощью обращений, в том числе депутатам Государственной Думы", - рассказала она.

На особом контроле и вопросы, связанные с двойным начислением платы за вывоз мусора.

"В актуальности проблемы можно убедиться по очередям, которые сейчас выстраиваются в здание ТРИЦ. Здесь мы проводим совместную работу с Государственной жилищной инспекцией, чтобы отслеживать ситуацию и не допускать нарушений в будущем", - говорит Елена Острягина.