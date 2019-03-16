В Тюмени появится арт-объект, посвященный "Артеку"

В рамках акции "Крымская весна", приуроченной к пятилетию воссоединения России и Крыма, на площади 400-летия Тюмени 16 и 17 марта появится арт-объект, который познакомит жителей города с историей знаменитого международного детского центра "Артек".

Как пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", инсталляция состоит из 9 кубов, на их гранях представлены пейзажи Крыма, строчки стихов и песен, посвященных центру, достопримечательности и символика лагеря, а также ретро и современные фотографии центра.

Также тюменцы смогут отправить открытки с изображением детского лагеря и поучаствовать в викторине об истории детского центра "Верю — не верю", победители смогут выиграть деревянные значки и стикеры с символикой "Артека". А команда центра "Непоседы", региональные операторы по направлению детей в детский центр "Артек", расскажут о возможностях получить путевки.

Детский центр "Артек" расположен в Крыму на побережье Черного моря в поселке городского типа Гурзуф. Он был основан в 1925 году, в советское время — самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской организации страны. Постепенно из небольшого летнего палаточного лагеря "Артек" вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. В настоящее время лагерь реконструирован и сделан круглогодичным, его посетили более 100 000 детей.