Куда сходить в Тюмени с детьми в эти выходные?

Фото: Афиша Тюмень

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи. Вас ожидают праздничный фестиваль "Крымская весна", спортивные состязания, выступления цирка Юрия Никулина, разнообразные спектакли и многое другое.

Фестивальная семейная программа "Крымская весна в библиотеке"

Научная библиотека приготовила для тюменцев и гостей города разнообразные творческие, интерактивные и интеллектуальные мероприятия.

Первый забег в парке Затюменский

Просто бесплатный массовый забег для всех желающих. Причем это не просто бег ради бега, будут подводиться итоги. А раз забег обещает стать традиционным, можно заявить о себе как о лучшем бегуне всея Тюмени. Да и просто провести время рядом с единомышленниками — зачетное дело.

Для всей этой радости нужно зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и не забыть взять на забег распечатанную копию своего штрихкода (запросить напоминание). Если ты придёшь без штрихкода, твой результат не будет учтён.

Когда: 16 марта, разминка в 8:40, старт 9:00, далее - каждую субботу

Где: экопарк Затюменский, ул.Барнаульская 41

Участие бесплатно!

Категория 12+

Спектакль "Репка"

Весёлое представление с масками и куклами по мотивам русских народных сказок.

Когда: 16 марта в 12:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 250 — 350 рублей

Категория 0+

Концерт "Органная мультиландия"

Музыка из детских мультфильмов и кинофильмов в органной аранжировке и под аккомпанемент органа. Билетов осталось немного!

Когда: 16 марта в 12:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 250 — 300 рублей

Категория 0+

Спектакль "Умная собачка Соня"

Это забавная и трогательная история знакомства умной собачки со "странностями" взрослой жизни. Её любознательность становится причиной различных смешных событий и происшествий, причем не всегда безопасных для Сони. Два актера на практически пустой сцене создают удивительный мир, только при помощи бумаги, краски, фломастеров и своих рук.

Когда: 16 марта в 10:00 и 11:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

Категория 0+

"Разноцветный концерт" юных звёзд Romantic Sound

В программе: гитара, фортепиано и вокальные номера, а также выступление детских ансамблей! Ученики исполнят джаз, рок-н-ролл, рок и поп, дополненные ярким видео, так что скучно не будет!

Когда: 16 марта в 14:30

Где: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева. (ул.Орджоникидзе 59, конференц-зал)

Вход свободный!

Категория 0+

"Парад дрессуры и экзотики" от цирка Юрия Никулина

Всё, чем славится Российский цирк, Настоящий хит-парад цирковых жанров. Традиции и современность. Единственные в Росгосцирке девушки-мотокаскадеры. Головокружительные трюки на скоростных мотоциклах, а также тройной заезд и "мертвая петля" в стальной сфере "Шар смелости". Парад дрессуры и экзотики: верблюды, зебра, "морские" обезьяны, крокодилы, питоны и озорные собачки. Программу сопровождают: лазерное шоу, современное световое оборудование, сценические эффекты и профессиональный звук.

Когда: 16 марта в 16:00, 17 марта в 12:00 и 16:00

Где: Тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Стоимость: 500 — 1500 рублей (дети до трёх лет — бесплатно при наличии свидетельства о рождении)

Категория 0+

Фестиваль "Крымская весна"

Тебя ждет гастрономический фестиваль с дегустацией блюд и напитков крымской кухни, выступления артистов и творческих коллективов области, увлекательные мастер-классы, выставки сувениров и традиционных ремесел Крыма, а также полевая кухня. Подробное расписание можно найти на сайтеправительства Тюменской области.

Когда: 16 и 17 марта с 12:00

Где: площадь 400-летия Тюмени и Цветной бульваре

Участие бесплатно!

Категория 0+

Индивидуальные занятия и массовые катания на коньках

Хорошая возможность весело и спортивно провести время. А благодаря индивидуальным занятиям вы сможете уверенно стоять на коньках и получить от катания истинное удовольствие.

Когда: по субботам и воскресеньям в 15:00, 17:00 и 19:00

Где: каток "Прибой" (пр. Борцов Октября 2а, стр.1)

Стоимость: 200 рублей (до 6 лет), 450 рублей (взрослый); прокат коньков 100 рублей

Категория 3+

Массовые катания на коньках

Посетители, приобретая билеты, имеют право на пользование коньками бесплатно. (При себе нужно иметь документ, подтверждающий личность). Не допускаются на лед дети в возрасте от 4 до 12 лет без сопровождения взрослого. Не допускается на лед в сопровождении одного взрослого более двух детей.

Когда: 16 марта в 13:00, 17 марта в 16:00

Где: Дворец спорта (ул. Р. Люксембург 12, корпус 1)

Стоимость: 350 рублей (детям от 4 до 7 лет — бесплатно)

Категория 4+

Активная суббота — поход выходного дня

Приглашаются все любители активного отдыха на природе. Это традиционный поход выходного дня "Активная Суббота", который регулярно проводит Клуб Активного Туризма. Подробнее тут.

Когда: 16 и 17 марта

Где: сосновый лес под Тюмень

Стоимость: 300 рублей

Категория 12+

Шахматная гостиная

Занятия в "Шахматной гостиной" проходят в формате проведения семейного досуга под чутким руководством тренера. Опытный педагог познакомит гостей гостиной с увлекательным миром шахмат, даст ценные советы любителям этого интеллектуального спорта и наглядно разберет с самыми заинтересованными известные шахматные партии. И, конечно, каждый сможет проверить свои силы, поиграв с друзьями или другими присутствующими

Когда: каждое воскресенье с 10:30 до 12:10

Где: детский технопарк "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а)

Вход свободный!

Категория 6+

Игротека от магазина "Мосигра"

Множество самых разнообразных настолок — к вашим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят вам правила незнакомых игрушек. Приходите зарядиться отличным настроением перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу от Додо и просто приятно провести вечер.

Когда: 17 марта с 15:00 до 18:00 (и каждое воскресенье)

Где: "Додо Пицца" (ул. Кирова, 23)

Участие бесплатно!

Категория 6+

Спектакль "Сказки 1001 ночи"

Всем знакома история о приключениях доброго Аладдина, влюбившегося в принцессу Будур. Но у Аладдина нет шансов завоевать сердце красавицы, ведь он бедняк. И здесь на помощь приходит сказка - всё начинает кружиться в вихре волшебства.

На сцене театра появится волшебный мир Востока благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, зажигательным танцам и песням, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям!

Когда: 17 марта в 12:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 600 рублей

Категория 6+

"Северные сказки"

Это теневой спектакль, и в его основе — мифы хантов, манси и коряков о Солнце, Луне и Земле. Их мировоззрение очень просто, наивно и похоже на детское, поэтому дети с легкостью воспримут эти мифы, а еще узнают об истории и быте северных народов. Сказки сопровождаются игрой на инструментах северных народов в исполнении группы "Север Га".

Когда: 17 марта в 11:00 и 18:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 400 рублей

Категория 6+

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