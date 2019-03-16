Студенты 18 вузов России станут участниками тюменского "CaseCupUTMN 2019"

Фото пресс-службы ТПП Тюменской области

90 команд сформировано для участия в масштабном кейс-чемпионате "CaseCupUTMN 2019" по решению актуальных бизнес-задач из практики крупных российских и международных компаний.

За две недели поступило более 360 заявок от представителей 18 вузов страны, среди них Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский политехнический университет, Сибирский федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет и другие.

"Лучшие молодые специалисты вовлечены в решение абсолютно уникальных кейсов, разработанных на основе реальных бизнес-задач, что требует от них нестандартного подхода, креативного мышления, инновационных решений, гибкости и скорости, специальных навыков и слаженной командной работы. Все это будет способствовать карьерному росту и развитию профессионального потенциала участников", – отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Команды из четырех человек соревнуются в шести направлениях на выбор: нефтегазовом, экономическом, маркетинговом, юридическом, IT, менеджменте и ландшафтной архитектуре.

"Кейс-чемпионат – это важный процесс как для бизнеса, так и для талантливых молодых специалистов. Крупным компаниям необходимы кадры для реализации новых идей, и благодаря этому соревнованию они их для себя находят. Студентам и выпускникам предоставляется возможность показать свои способности, чтобы впоследствии сделать карьеру в международных компаниях", – подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Турнир проходит в два этапа. В рамках отборочного этапа, который стартовал 4 марта, необходимо решить один кейс. После 18 марта определятся победители, которые получат приглашение на очный заключительный тур (с 24 по 30 марта). Оценивать решения будут отраслевые эксперты.

В заключительном этапе участников будут консультировать топ-менеджеры компаний-партнеров, они дадут обратную связь, полезные советы и рекомендации. Финал состоится 31 марта.