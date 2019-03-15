В Тюмени за нарушения при перевозке пассажиров выписаны штрафы на 100 тыс. рублей

В 2018-м и в 2019 годах прокуратура Тюмени возбудила в отношении перевозчиков 11 административных дел за нарушения при перевозках пассажиров в городе. Общая сумма наложенных штрафов составила около 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

За деятельность с нарушением требований лицензии в феврале 2019 года арбитражным судом были оштрафованы ООО "Автолинии" и ООО "Мос-Авто". Каждому был выписан штраф на 30 тыс. рублей. В автобусах перевозчиков не было указателей аварийных выходов с правилами их пользования, а также указателей расположения огнетушителей.

В марте 2019 года прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО "Транспортная экспедиционная компания" за грубое нарушение лицензии. Было установлено, что 25 февраля продолжительность рабочего дня у водителя автобуса маршрута №46 составила 16 часов, что недопустимо. Административное дело находится на рассмотрении в арбитражном суде. Транспортной компании грозит штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.