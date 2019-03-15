ESET и "Дом.ru Бизнес" – на защите вашего бизнеса

По прогнозам компании ESET, одного из ведущих разработчиков антивирусного ПО, в 2019 году произойдет усложнение киберугроз и разработка новых векторов атак. Для защиты своей инфраструктуры организации выбирают комплексные антивирусные решения от федерального телеком-оператора "Дом.ru Бизнес". Количество новых подключений антивирусов для бизнеса за IV квартал 2018 года выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Кибератакам ежегодно подвергаются компании любых масштабов и сфер, ущерб оценивается в сотни миллиардов рублей. Финансово-мотивированные группировки атакуют не только крупные организации, но и их партнеров и подрядчиков. Представители SMB сами по себе не являются целью, но могут быть использованы в качестве плацдарма для целевой атаки на корпорации из-за недоработок в информационной безопасности. Под удар также могут попасть промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры. Финансовый сектор традиционно остается наиболее привлекательным для хакеров.

Рост числа киберпреступлений делает вопросы информационной защиты особенно актуальными для компаний малого и среднего бизнеса. Каждой организации для предотвращения утечки ценной информации и минимизации риска столкновения с угрозами стоит использовать комплексные защитные решения. Например, ESET NOD32 Smart Security Business Edition — оптимальный вариант для небольшой корпоративной сети на 5–20 рабочих мест. Антивирус содержит расширенный функционал для защиты и контроля работы пользователей, мгновенно реагирует на попытки проникновения вредоносных программ, а также отражает сетевые атаки и блокирует нежелательную почту.

Наряду с внедрением современных аппаратных и программных решений для безопасности важно повышать информационную грамотность персонала. В этом помогут консалтинговые услуги в области киберзащиты (социотехнические тесты, веб-аудит, пентесты и пр.), регулярное обучение сотрудников.

Корпоративные клиенты "Дом.ru Бизнес" могут оформить подписку на антивирус в удобной облачной витрине, подобрав решение в зависимости от масштаба компании.