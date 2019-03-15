В Ишиме на месте деревянного детсада построят новый корпус

Детсад №5 "Елочка" в Ишиме обзаведется пристроем, в котором можно будет разместить пять групп. Распоряжение о выделении денег из областного бюджета подписал глава региона Александр Моор.

Новое здание нужно для замены старых одноэтажных деревянных корпусов. Оно будет переменной этажности — 1 и 2 этажа. Проектная документация уже прошла госэкспертизу, проверку достоверности определения сметной стоимости.

За 2012-2017 годы в регионе построено и открыто 18 детсадов и 18 школ. В 2018 году введены в эксплуатацию еще 3 школы и 2 детсада. В этом году ожидается завершение строительства 5 школ и 4 детсадов. Всего же в ближайшие три года планируется ввод 31 объекта образования, в том числе детсады в микрорайонах Войновка, Ямальский-1, в районе Плеханово, в районе "Суходолье" в Тюмени, в селе Исетском и в селе Евсино Голышмановского района, сообщили в правительстве Тюменской области.