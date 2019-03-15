В Тюмени пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел

Областной фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел состоится в Тюмени этой весной.

С 16 апреля по 5 мая в музейном комплексе имени Словцова будет представлена выставка изделий мастеров-ремесленников. Среди ее участников пройдет конкурс по 15 номинациям. В Тюменской области выберут лучших мастеров в художественной обработке дерева, ковке, обработке бересты, традиционном валянии, гончарном деле, лоскутном шитье, урало-сибирской росписи и других направлениях.

С 3 по 5 мая в музее пройдет насыщенная программа: концертные выступления, круглый стол по вопросам тенденций развития народных ремесел, лекции о ремеслах, исторически укрепившихся в нашем регионе, и награждение победителей конкурса.