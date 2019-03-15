Тюменец приписал в квартиру к родителям 15 мигрантов

09:46 15 марта 2019
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Фото: pixabay.com

Судья оштрафовал на 400 тысяч рублей жителя села Перевалово Тюменского района за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

В течение месяца 39-летний мужчина предоставил в отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии в квартиру, где проживали его родители, 15 граждан из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Предоставлять жилье иностранцам тюменец не собирался.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, теперь ему предстоит уплатить крупный штраф в доход государства.

Теги: мигранты , резиновое жилье
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