Тюменец приписал в квартиру к родителям 15 мигрантов

Судья оштрафовал на 400 тысяч рублей жителя села Перевалово Тюменского района за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

В течение месяца 39-летний мужчина предоставил в отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии в квартиру, где проживали его родители, 15 граждан из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Предоставлять жилье иностранцам тюменец не собирался.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, теперь ему предстоит уплатить крупный штраф в доход государства.