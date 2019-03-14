На тюменских дорогах выявляют до полусотни машин, тонированных не по ГОСТ

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменские автоинспекторы будут активнее контролировать светопропукаемость стекол автомобилей. Каждый день наряды ДПС выявляют от 30 до 50 незаконно тонированных автомобилей. В Госавтоинспекции Тюменской области отмечают, что теперь таких нарушений будет выявляться больше.

Светопропускаемость передних боковых и лобовых стекол тонированных автомобилей измеряют с помощью приборов "Свет", она должна составлять не менее 70%. Административный штраф за нарушение правил тонировки — 500 рублей, если техническая неисправность в виде тонированных стекол не устраняется на месте, сотрудник ГИБДД выпишет требование об устранении недостатков. Его невыполнение регламентируется КоАП РФ штрафом от 500 до 1000 рублей либо административным арестом до 15 суток.

"Тонированные не по ГОСТ стекла автомобилей ухудшают обзор водителю, особенно в темное время суток, не позволяют ему вовремя заметить препятствие, например пешехода либо опасность на дороге. В таких условиях внимание водителя рассредоточивается, человек за рулем менее концентрирован и осторожен, что может содействовать созданию аварийных ситуаций", — напоминают в ГИБДД.