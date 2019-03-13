В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по спортивной высокоточной стрельбе

С целью популяризации и развития высокоточной стрельбы в России, а также формирования культуры обращения и навыков безопасного владения огнестрельным оружием, под эгидой Ассоциации тактической стрельбы "РосСнайпинг" 15-16 марта 2019 года состоятся вторые стрелковые соревнования "Тюменский рубеж -2019".

Формат соревнований предполагает 30 уникальных упражнений с бумажными мишенями, движущимися гонгами,тарелками и стандартными гонгами различного диаметра; максимальная дистанция стрельбы до 1000 метров.

Для участия приглашаются стрелки со всей России, планируется 40 стрелков.

Соревнования проводятся при поддержке Правительства Тюменской области, Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, Регионального отделения ДОСААФ России по Свердловской области, Управления Росгвардии по Тюменской области

Ассоциация тактической стрельбы "РосСнайпинг совместно с Региональным отделением ДОСААФ России по Свердловской области успешно провела соревнования по дальней стрельбе в 2017-2018 годах: в сентябре 2017 года "Кубок Урала по снайпингу", в котором приняли участие 40 стрелков со всей России и "Кубок патриотов", организованный в декабре для представителей специальных подразделений. В апреле 2018 года состоялся "Евроазиатский чемпионат по снайпингу", в рамках которого были разработаны уникальные упражнения на дистанции до 2000 метров, не проводимые ранее в России.

В 2019 году АТС "РосСнайпинг" планирует серию соревнований в г. Тюмени и г. Екатеринбурге. Первые соревнования запланированы на 15-16 марта 2019 года в г. Тюмень, на базе полигона Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Летом 2019 года стартует трехэтапный "Евроазиатский чемпионат по снайпингу-2019". Первый этап кубка состоится 7-8 июня в г. Екатеринбурге, второй турнир будет проведен 12-13 июля в г. Тюмень. Финальные соревнования пройдут в Екатеринбурге 20-21 сентября 2019 года. В рамках трехэтапного чемпионата запланирована масштабная программа для гостей и участников мероприятия.