Бесплатные мероприятия в Тюмени 14 — 20 марта

Фото Вячеслава Сазонтова

В течение ближайшей недели тюменцев ожидают самые разные и, что приятно, бесплатные мероприятия. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

IX зимняя юношеская спартакиада учащихся России по лыжным гонкам

Областная столица примет финальный этап Спартакиады, к участию в котором допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации по итогам Первенств федеральных округов (II этап Спартакиады). Возрастная группа участвующих спортсменов – 17-18 лет (2001-2002 годов рождения).

На участие в Спартакиаде заявилось 202 лыжника из 34 субъектов РФ. Спортивная сборная команда Тюменской области состоит из 10 спортсменов, воспитанников Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлона Л.Н. Носковой.

Программа соревнований (время местное):

14 марта (четверг)

11:00 – Масс-старт, Девушки 10км. Свободный стиль

12:15 - Масс-старт, Юноши 15км. Свободный стиль

16 марта (суббота)

11:00 – Старт Девушки, Юноши, квалификация, спринт 1,4км. Классический стиль

13:20 – Старт Девушки, Юноши, финальная часть, спринт 1,4км. Классический стиль

17 марта (воскресенье)

11.00 – Эстафета. Девушки 4 х 3 км

12.00 – Эстафета. Юноши 4 х 5 км

Когда: вплоть до 17 марта

Где: областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (Тюменский район, д. Мичурино)

0+

Семинар "Безопасность бизнеса в сети"

Эксперты опишут негативные последствия кражи данных и расскажут о методах их предотвращения. Подробности и регистрация тут.

Когда: 14 марта в 19:00

Где: Тюменский Технопарк, зал Атриум (Республики, 142)

18+

Мастер-классы и лекции "Школа уюта"

Программа мероприятия:

12-00 – 13-00 Когда рутина и повседневность надоела, что нужно делать, чтобы Ваша жизнь стала яркой и разнообразной - рассказывает идейная Анжелика Копыльцова на лекции "Творческий взгляд на повседневность".

13-00 – 14-00 Когда за окном холодно, хочется чтобы дома было тепло и уютно? Елена Крамар за креативность, раскроет тему: "Хюгге – секрет датского счастья". Поможем создать дома уютное гнездышко при помощи техники Хюгге.

14-00 – 15-00 Постоянно в шкафах беспорядок? Хочется, чтобы все по полочкам и все вещи "одна к одной". Это нам к Ольге Решетниковой – фея порядка. Пройдет мастер - класс по искусству компактного складывания вещей.

15-00 – 16-00 "Технология поддержания порядка Fly lаdy" -все девушки должны применять данную технологию для поддержания порядка в дома, чтобы уборка в доме всегда была в удовольствие – поделится мудрая Наталья Паденко.

Каждую участницу ждет сюрприз. Требуется регистрация: https://clck.ru/FGPEy. Количество мест ограничено. Подробности по телефону: 89129120776

Когда: 14 марта с 12-00 до 14-00

Где: салон красоты "Алиса Ли" (ул. Широтная, 134/2)

16+⠀

Весенние мероприятия в Детской библиотеке

Весна — время для творчества. В марте гостей Детской библиотеки имени К.Я. Лагунова ждут еженедельные бесплатные мастер-классы на самую разную тематику.

Когда: вплоть до 28 марта

Где: детская библиотека имени К.Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3)

0+

Перформанс по мотивам повести "Превращение" Франца Кафки

В Тюмени актер театра "Ангажемент" Никита Герасимов проведет необычный перформанс — он 12 часов будет жить в кубе. В кубе будет имитация комнаты, там актер будет делать повседневные вещи. Так организаторы хотят показать, что театр может случиться везде. Даже когда ты просто идешь в магазин за новыми джинсами или за молоком в "Ашан".

Когда: 15 марта с 10:00 до 22:00

Где: ТЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а)

0+

Малый исторический факультет

Это образовательный проект Тюменского государственного университета для всех учащихся, кому интересна история. Очередная встреча посвящена теме "Причины Гражданской войны в России". Подробности тут.

Когда: 15 марта с 15:30 до 17:30

Где: ТюмГУ, Социально-гуманитарный институт (ул. Ленина 23, ауд. 516)

16+

Friday Night Magic (FNM)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры. Подробнее тут.

Когда: 15 марта (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

12+

Вечеринка "HYPNOTIZE Flashback Night"

Если наскучил однообразный и бесчувственный mashup и запилинный до "нельзя" безнравственный pop, добро пожаловать в гости к Hypnotize. Это серия вечеринок в основе которой звучит Techno и Progressive музыка в самых разнообразных ее проявлениях. Только честный и правильный sound. Кстати, дополнительно будет открыта зона для чилла.

Когда: 15 марта в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

18+

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