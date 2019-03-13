Поисковики разыскали племянницу краснофлотца, погибшего в Севастополе

Тюменский областной поисковый центр нашел родственников солдата Павла Авдеева, призванного из Тюменской области. Останки краснофлотца обнаружены 7 марта при поисковых работах в Севастополе, в районе 10-го км Балаклавского шоссе.

Павел Павлович Авдеев 1915 года рождения был призван Тюменским горвоенкоматом. Служил в 9-й строевой бригаде морской пехоты Черноморского флота. Числился пропавшим без вести в боях за Севастополь в июне–июле 1942 года. Известна информация о его матери: "Авдеева Ульяна В., г. Тюмень, Онохинский с\с".

"11 марта представители поисково-информационного центра "Крым-Фронт" обратились в Тюменский областной поисковый центр с просьбой об оказании содействия в поиске родственников найденного бойца. В тот же день тюменским поисковикам удалось установить связь с племянницей Павла Павловича Авдеева — Бабенко Тамарой Яковлевной", — рассказывают в Тюменском областном поисковом центре.

Сейчас поисковый отряд "Севастополь", который обнаружил останки солдата, ведет взаимодействие с семьей Авдеевых по вопросу места погребения.