В выходные в Тюмени будет "Крымская весна"

Интерактивное путешествие по Крыму, дегустация местных блюд и большая концертная программа ожидает гостей фестиваля "Крымская весна" в Тюмени 16 и 17 марта. Пятилетие воссоединения Крыма с Россией горожане будут праздновать на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени.

Откроет "Крымскую весну" в 12:00 концертная программа "Россия – Крым: Вместе навсегда!", которая продлится до 18 часов. На сцене выступят артисты и творческие коллективы региона. Зрители смогут вместе с ними спеть в караоке, поучаствовать в праздничной викторине, дети будут читать стихи о Крыме. Традиционно тюменцы и гости города вместе исполнят гимн России.

Не оставят равнодушными тюменцев и тематические площадки фестиваля. В интерактивной фотозоне желающие смогут отправиться в путешествие по полуострову. Ведущие туроператоры презентуют турмаршруты Крыма и Севастополя и региональные экскурсии.

На гастрономическом фестивале тюменцы продегустируют блюда и напитки крымской кухни в точках горячего питания, предусмотрена полевая кухня.

Организаторы обещают, что для каждого гостя найдется развлечение по душе. Юных тюменцев развлекут ростовые куклы. Подготовлена большая семейная программа – творческие мастер-классы, веселые старты, флешмоб с запуском воздушных шаров, сообщается на сайте регионального правительства.