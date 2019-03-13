Главный уролог региона будет консультировать тюменцев онлайн

Кабинет урологического здоровья заработал на портале регионального департамента здравоохранения "Тюменская область — Территория здоровья". Виртуальный прием и консультирование пользователей будет вести главный уролог Тюменской области, заведующий урологическим отделением №2 стационара МСЧ "Нефтяник" Владимир Новоселов. Задать вопросы можно анонимно и бесплатно.

"Моя цель — донести до жителей Тюменской области достоверную информацию об актуальных проблемах мочеполовой сферы у мужчин и женщин, — отмечает доктор. — К сожалению, многие всё еще стесняются обращаться к врачу и занимаются самолечением, увидев рекламные ролики по телевидению, начитавшись недостоверной информации в интернете. В итоге они тратят деньги на псевдолечение, а самое главное — упускают время. Считаю, что онлайн-кабинет врача на портале — это замечательная возможность сделать первый шаг на пути к своему здоровью и задать интересующий вопрос специалисту".

Кабинет урологического здоровья — это тринадцатый по счету виртуальный кабинет врача на портале "Тюменская область — Территория здоровья". Там действуют страницы диетолога, гастроэнтеролога, кардиолога, фтизиатра и ряда других, наиболее опытных, специалистов в своей области.