Посол и консул Ганы обсудят с руководством ТИУ обучение студентов

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Гана в Российской Федерации и странах СНГ Охенеба д-р Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе и консул Майкл Анане-Домфех, курирующий вопросы образования, посетят Тюменский индустриальный университет 14 марта.

Цель визита – знакомство с Тюменским индустриальным университетом и обсуждение вопросов, касающихся сотрудничества в сфере высшего образования и развития двусторонних связей в области научных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе ТИУ.

Ожидается, что гости встретятся со студентами Института геологии и нефтегазодобычи, являющимися гражданами Республики Гана. На данный момент в опорном вузе обучаются 56 студентов на основных образовательных программах и 5 – на подготовительном отделении. Более 30 молодых специалистов – выпускников Тюменского индустриального университета уже трудятся в нефтегазовых компаниях Ганы.