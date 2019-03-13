"Водник" организовал долгожданный праздник, посвященный прощанию с зимой

Фото: ДК "Водник"

Масленичные гуляния, организованные Домом культуры "Водник", прокатились по Калининскому административному округу областной столицы. Кроме того, яркий праздник состоялся и на площади у ДК.

В микрорайонах Бабарынка, Рощино и Утешево праздник ждали все от мала до велика. Несмотря на проделки Бабы Яги, гостям удалось разгадать все загадки и выполнить все испытания. Красавица Весна порадовала зрителей тёплыми песнями, а Скоморохи никому не дали скучать.

Невиданное количество зрителей в этом году собралось на площади у ДК "Водник" на самом долгожданном празднике, посвящённом прощанию с зимой. И чего тут только не было.

Ярмарочные ряды наперебой зазывали гостей яркими деревянными игрушками, да вкусными блинами. Скоморохи с шутками, да прибаутками веселили публику. А смельчаки, да удальцы соревновались в силе и ловкости.