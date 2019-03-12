"Проводы зимы или операцию М" организовал "Орфей" для тюменцев

Фото ДК "Орфей"

Масленичные гуляния для жителей разных районов областной столицы организовал Дом культуры "Орфей". За время проведения маслениц было организовано несколько театрализованных представлений, игровых программ, народных забав и других развлечений.

Во время масленичных гуляний ДК "Орфей" порадовал почти 1500 тюменцев. Игровая программа и театрализованное представление"Проводы зимы или операция М" было актуальным как для детей, так и для взрослых. Каждый выбрал себе игровую площадку по душе.

Для тюменцев организовали торговые ряды с блинами, чаем, шашлыками, пельменями и горячей выпечкой. Впечатлили гостей тематические площадки, среди которых фотозона "Врата счастья", историческое фехтование и катание на лошади.

Ярким завершением праздничного марафона маслениц стало участие ДК "Орфей" в городском масленичном мероприятии, где сотрудники и дети дома культуры проявили себя достойно, организовав следующие площадки: кукольный театр,игровую программу с народными забавами ивокальную площадку "Народные песни".