"Проводы зимы или операцию М" организовал "Орфей" для тюменцев

16:00 12 марта 2019
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Фото ДК "Орфей"

Масленичные гуляния для жителей разных районов областной столицы организовал Дом культуры "Орфей". За время проведения маслениц было организовано несколько театрализованных представлений, игровых программ, народных забав и других развлечений.

Во время масленичных гуляний ДК "Орфей" порадовал почти 1500 тюменцев. Игровая программа и театрализованное представление"Проводы зимы или операция М" было актуальным как для детей, так и для взрослых. Каждый выбрал себе игровую площадку по душе.

Для тюменцев организовали торговые ряды с блинами, чаем, шашлыками, пельменями и горячей выпечкой. Впечатлили гостей тематические площадки, среди которых фотозона "Врата счастья", историческое фехтование и катание на лошади.

Ярким завершением праздничного марафона маслениц стало участие ДК "Орфей" в городском масленичном мероприятии, где сотрудники и дети дома культуры проявили себя достойно, организовав следующие площадки: кукольный театр,игровую программу с народными забавами ивокальную площадку "Народные песни".

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