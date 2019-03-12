Творческий подарок преподнес "Орфей" прекрасным тюменкам

Фото ДК "Орфей"

Праздничный концерт в честь Международного женского дня состоялся в Доме культуры "Орфей". Гостей радовали творческие коллективы и развлекательные номера.

Каждая дама, присутствующая в зале, услышала в свой адрес комплименты. Ярким подарком для гостей стали концертные номера от творческих коллективов ДК: воздушная гимнастика, шоу мыльных пузырей, танцевальные и вокальные номера. И это лишь малая часть того, что порадовало зрителей.

Весь концерт женщинам рассказывали о том, что все они разные, но, несмотря на это, каждая заслуживает внимания и любви. В зале царила праздничная атмосфера, и все гости остались очень довольны творческим подарком.