Творческий подарок преподнес "Орфей" прекрасным тюменкам

Праздничный концерт в честь Международного женского дня состоялся в Доме культуры "Орфей". Гостей радовали творческие коллективы и развлекательные номера.
Каждая дама, присутствующая в зале, услышала в свой адрес комплименты. Ярким подарком для гостей стали концертные номера от творческих коллективов ДК: воздушная гимнастика, шоу мыльных пузырей, танцевальные и вокальные номера. И это лишь малая часть того, что порадовало зрителей.
Весь концерт женщинам рассказывали о том, что все они разные, но, несмотря на это, каждая заслуживает внимания и любви. В зале царила праздничная атмосфера, и все гости остались очень довольны творческим подарком.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru