В Тюменском районе аварийный участок дороги освятил настоятель храма

Освящение 27-го километра трассы Тюмень — Ишим — Омск провел сегодня настоятель Никольского храма поселка Боровский. В этом месте перекрыли движение, и прихожане храма во главе с отцом Евгением обошли участок дороги. Священнослужитель окропил святой водой дорожное полотно, знаки и остановившиеся автомобили, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

"За два месяца 2019 года этот участок дважды становился местом дорожно-транспортного происшествия, в одной из аварий погиб человек", — отмечает заместитель начальника ОГИБДД МО МВД РФ "Тюменский", подполковник полиции Валерий Боуш. Он рассказал, что такие профилактические акции, нацеленные на обеспечение дорожной безопасности, сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями духовенства проводят на постоянной основе.

Фото: пресс-служба главы Тюменского района