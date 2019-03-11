В ФЦН в Тюмени прооперировали пациентку с редким заболеванием

Фото пресс-службы ФЦН

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени в начале марта провели успешную операцию пациентке с редкой патологией – доброкачественной опухолью нерва. Новообразование в подколенной ямке достигало 5 см в диаметре.

Этим уникальным пациентом оказалась профессор кафедры гуманитарных и социальных наук Тюменского индустриального университета, доктор психологических наук Наталья Иоголевич. Несколько лет она испытывала боль в ноге, но врачи долгое время не могли обнаружить патологию и поставить верный диагноз.

"Они долго искали причину, но не находили. Наконец, в прошлом году я попала к специалисту УЗИ, который и обнаружил опухоль. Направили на МРТ, затем через невропатолога сюда, в Федеральный центр нейрохирургии. Заведующий нейрохирургическим отделением №4 Галей Валеевич Тазетдинов сказал, что обязательно нужно оперировать. И хотя была возможность просто дальше наблюдаться, я была согласна на операцию, ведь я веду активный образ жизни, хочу быть здоровой", - рассказала Наталья Ивановна.

Несмотря на то, что опухоль была доброкачественной, ситуация усложнялась рисками, связанными с ее расположением непосредственно внутри большеберцового нерва, отвечающего за движение и чувствительность мышц стопы.

Операцию, в ходе которой удалось тотально удалить опухоль, не нарушив целостности и функций нерва, провел лично главный врач ФЦН в Тюмени, Заслуженный врач России, профессор Альберт Суфианов. Благодаря точной хирургической работе послеоперационного неврологического дефицита не наблюдалось. Сразу после операции пациентка чувствовала себя хорошо, в первый же день могла ходить и готовилась к скорой выписке.

"В ФЦН меня поразило все. Мы с мужем невероятно удивлены. Центр работает как часы, каждый понимает, что и зачем делает, все нацелены на результат, работают без лишней суеты, говорят четко и по делу. При этом все очень доброжелательные. Мы, пациенты, находимся из-за болезни в неприятном, нервозном состоянии, поэтому нам так важно хорошее отношение. Как человек, связанный с управлением персоналом, здесь я увидела прекрасный образец. Оказывается, такое бывает не только в книжках, это на самом деле создано и работает в ФЦН", - поделилась впечатлениями Наталья Иоголевич, подчеркнув еще одну важную особенность работы коллектива Федерального центра нейрохирургии в Тюмени – преемственность поколений.

"Своим студентам я часто рассказываю, почему важна преемственность. Приятно видеть, что здесь опытные врачи становятся наставниками для молодых, они вместе проводят осмотры, дают советы. Опыт прошлого поколения становится фундаментом для молодых. В будущем они тоже станут этой опорой для кого-то и поведут за собой следующее поколение профессионалов. Без такой преемственности и командной работы все разрушится", - пояснила профессор психологических наук.

Учеба и совершенствование профессионального мастерства для нейрохирургов никогда не прекращается. Как отметил заведующий нейрохирургическим отделением №5 ФЦН в Тюмени Александр Орлов, современная нейрохирургия развивается быстрыми темпами, и все больше новых технологий появляется на стыке нейрохирургии и других отраслей медицины.

"Например, нейростимуляция изначально применялась для лечения боли и двигательных расстройств. Сегодня она нашла применение в кардиологии, урологии, психиатрии. Наблюдается большой прогресс в лечении эпилепсии, в том числе, появляются новые малотравматичные методики. Что касается недавно проведенной операции – это действительно редкий случай, какие бывают у нас не чаще, чем раз в год. Прогноз для пациентки положительный", - сказал он.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени принимает на лечение граждан РФ со всей страны. Сегодня здесь помогают бороться с широким спектром заболеваний, некоторые из которых до недавнего времени считались неподдающимися хирургическому лечению, включая эпилепсию, сосудистые патологии, онкологию, болевые синдромы, проводятся эндоскопические и малоинвазивные операции пациентам любого возраста. Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени по оснащению и опыту врачей признан ведущими профессорами одним из лучших в России и мире.