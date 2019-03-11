Центр "Главное здоровье" запустил акцию на косметические процедуры

С наступлением весны хочется привести себя в порядок и стать еще красивее? Первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" приглашает тюменок на процедуры красоты и дарит приятные скидки.

В отделении косметологии квалифицированные врачи проведут комбинированную чистку лица, которая сочетает применение ручного и аппаратного воздействия на кожу. Клиенты не только оценят эффективность такой процедуры, но и получат приятный подарок – бесплатную альгинатную маску, подобранную индивидуально по типу кожи.

Кроме того, до 15 марта в центре "Главное здоровье" можно пройти курс биоревитализации со скидкой 10%. Процедура заключается в инъецировании препаратов на основе гиалуроновой кислоты. В результате исчезают угри и отечность, сужаются поры, кожа выглядит более молодой и подтянутой. Данный метод абсолютно безопасен. Гиалуроновая кислота является природным увлажнителем, защищающим кожу от агрессивных факторов окружающей среды, и не вызывает отрицательного воздействия. А при прохождении полного курса эффект может длиться до двух лет.

Также в центре действует акция на пилинг-биоревитализант PRX-T33. Главное отличие этой процедуры от обычного химического пилинга – мягкое действие без выраженных покраснений, шелушений и отеков. После процедуры не потребуется много времени на восстановление. При этом он эффективно решает возрастные и эстетические проблемы кожи, включая морщины, расширенные поры, черные точки, нездоровый вид лица, пигментацию и другие. До 15 марта стоимость процедуры составляет 3000 рублей вместо 3500.

Задать вопросы о процедурах и записаться на прием к врачам центра "Главное здоровье" можно на сайте glavnoezdorov.ru.