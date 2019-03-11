Тюменской УК погрозили за разгуливавшего на крыше подростка

Прокуратура Калининского округа Тюмени внесла представление директору управляющей компании за нахождение на крыше многоэтажки 13-летнего мальчика. Ребенка заметили на крыше жилого дома по улице Николая Чаплина, 126.

"Дом находится в управлении ООО "Управляющая компания по содержанию жилищного фонда", которое и должно принимать меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на чердак и крышу, поясняют в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. — В представлении директору требуется принять меры по недопущению подобного впредь и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности".

В свою очередь полиция после проверки составила в отношении матери подростка административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Санкция части первой предусматривает предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.