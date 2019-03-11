В SAS расскажут, зачем искусственному интеллекту этика

Открытая лекция "Зачем искусственному интеллекту этика?" философа, физика, сотрудника института CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) Saclay (Франция) Алексея Гринбаума пройдет 15 марта в Школе перспективных исследований.

Домашний робот может человека покалечить, чат-бот — оскорбить. Автономные системы становятся участниками человеческих конфликтов, иногда же сами их провоцируют. 18 марта 2018 года беспилотный автомобиль компании Uber совершил смертельный наезд на женщину, переходившую дорогу в одном американском городе. Впервые пешеход принял смерть от алгоритма — кто за это несет ответственность?

Ответ на этот вопрос срочно необходим, потому что технологии в современном мире распространяются все быстрее и новых инцидентов не избежать. Но было бы иллюзией полагать, что такой ответ может быть чисто техническим. Обеспечить полное отсутствие конфликтов во взаимодействии человека и машины, создать некую "добрую машину" нельзя. Возможная альтернатива: сделать так, чтобы пользователь даже спонтанно не присваивал машине статус лица, наделенного моралью. Достичь этого можно, лишь прибегнув к случайному при разработке алгоритма, лишь случайный выбор способен избавить машину от ответственности, которую ей приписывают пользователи.

На лекции Алексей Гринбаум расскажет, как подобные этические вопросы ставятся и решаются, с одной стороны, программистами — технически, в коде, с другой стороны, обществом — политически и этически, через вычленение мотивов, соединяющих цифровую реальность и миф. Лекция пройдет на русском языке.

Начало лекции в 19.10, место проведения: ул. 8 Марта 2/1. Вход свободный.