Тюменцам рассказали, что нужно сообщать при звонке в Скорую помощь

Более полутора тысяч звонков каждый день принимают диспетчеры станции скорой помощи от жителей Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов. По словам главнврача станции скорой медицинской помощи Лидии Остроумовой, важен каждый вопрос, который задает диспетчер.

"Необходимо четко отвечать на все вопросы. Назвали адрес, расскажите, на что жалуется пациент. Если речь о травме, опишите, как она могла быть получена. Не забудьте сообщить о хронических заболеваниях, если они есть. Уточните пол и возраст пациента. Диспетчер спросит, кем звонящий приходится пациенту и контактные телефоны", — рассказала она.

Чтобы отправить бригаду скорой помощи на вызов с улицы, диспетчеру необходима информация о том, что находится рядом. Если больной на даче, нужно рассказать о путях подъезда. При вызове на трассу нужно сообщить, какой километр, и назвать близлежащие населенные пункты, где и кто будет встречать карету скорой.

Не нужны дополнительные уточнения по состоянию пациента, например, при ДТП, пожаре или в случае когда человек находится без сознания. В остальных ситуациях диспетчер будет задавать уточняющие вопросы, которые и помогут оценить состояние больного, определить наличие угрозы жизни.

На станции скорой помощи напоминают, что если человеку не требуется экстренная помощь, а лишь поднялась температура или давление, опытные врачи подскажут, как действовать. Для этого на станции круглосуточно работает консультативный пункт: 50-99-00 и 8-922-264-33-67.

"Диспетчер задает только те вопросы, которые необходимы для оказания качественной медицинской помощи. От ваших честных и четких ответов зависят жизнь и здоровье людей", — отмечает Лидия Остроумова.

Добавим, бригаду скорой медицинской помощи со стационарного телефона вызывают по номеру 03, с сотового телефона — 103. При чрезвычайных происшествиях, ДТП, пожаре, необходимо звонить по короткому номеру — 112. Оформление вызова занимает 1 минуту.

В первую очередь необходимо четко сообщить адрес, по которому находится человек, нуждающийся в помощи. Ведь если связь внезапно оборвется, то диспетчер по этим данным сможет отправить бригаду. Важно сказать о ремонтных работах на дороге и проблемах с объездными путями, если, к примеру, во дворе жилого дома проводится благоустройство. Всё это позволит сэкономить время врачам.

По информации ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»