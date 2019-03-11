Среди тюменских школьников выберут лучших поваров и дизайнеров

В Тюмени ученики 6–8 классов покажут свои навыки в пяти практических компетенциях на городском фестивале SkillsFest. Уже завтра школьники будут соревноваться в поварском деле, дизайне, швейном деле, столярном деле и компьютерной графике. Свои знания и умения на фестивале продемонстрируют порядка 90 школьников.

Кроме профильных практических заданий ребят ждет защита профильных проектов. "В своих проектах школьники представят исследования деревянного зодчества Тюменской области и описание самобытности костюмов жителей нашего региона, меню рационального питания, а также эскизы дизайна интерьера и макеты баннеров для социальных сетей. "SkillsFest" − это площадка для погружения детей в перспективные компетенции и отличный старт для ранней профессиональной подготовки", − отметила директор информационно-методического центра города Тюмени Наталья Старых.

3D-проектировщики и веб-разработчики уже прошли конкурсные испытания в конце февраля. Лучшими стали команды школ №92, №88, №70, лицея №81 и гимназии №21.