О реализации нацпроектов говорили на региональном медицинском форуме в Тюмени

Специализированный региональный медицинский форум, посвященный национальным проектам, состоялся в Тюмени на базе центра "Градостроитель". На мероприятии эксперты обсудили, как тюменское здравоохранение включилось в процесс их реализации.

С 1 января 2019 года по инициативе президента Владимира Путина в России стартовали 12 национальных проектов по стратегическим направлениям развития страны. Нацпроект "Здравоохранение" ставит перед страной серьезные задачи, в числе которых - повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и снижение смертности в стране на 17% за 6 лет. Нацпроект "Демография" призван сформировать приверженность у населения к здоровому образу жизни, здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам.

На форуме представители департамента здравоохранения Тюменской области и руководители медицинских организаций обсудили основные целевые показатели региональных программ и те мероприятия, которые позволят их достичь.

В прошлом году губернатор Александр Моор с трибуны форума "Тюменская область — территория здоровья" заявил, что в регионе готовят региональные сегменты нацпроектов, связанных со здоровьем людей. "Поставленные цели требуют напряженной работы. Национальный проект не временный инструмент, это конкретные задачи, которые требуют консолидации усилий не только медицинского сообщества", — подчеркнул глава региона.

Координатором регионального проекта "Укрепление общественного здоровья" стал Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, сообщили в департаменте здравоохранения региона.