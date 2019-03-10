Для подростков в Ишиме организовали фотостудию

Фотостудия "Яркий образ" создана в Ишиме для подростков, находящихся в конфликте с законом, в рамках проекта "Точка возврата". Об этом сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Фотостудия находится на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Ишима. По мнению социальных педагогов и психологов, вернуть вступившего в конфликт с законом подростка к нормальной жизни можно, наполнив его жизнь достойными увлечениями, среди которых – фотография.

Инициатором стала Лидия Неживова, софинансировал проект Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В студии создали мобильный интерьер, который ребята изменяют в зависимости от тематики фотосессий. В течение февраля в ней действовала фотозона, посвящённая Дню защитника Отечества.

Воспитанники фотостудии учатся фотографировать, искать интересные образы для съёмки. Их модели - сверстники, проходящие социальную реабилитацию в центре, участники и гости мероприятий.