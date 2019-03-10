В Тюменском районе выбрали лучших педагогов

Конкурс профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп – 2019" завершился в Тюменском районе. По его итогам выбрали победителей в разных номинациях, среди лучших - учитель английского языка, тренер по легкой атлетике и преподаватель хореографии.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в седьмом педагогическом конкурсе приняли участие 30 педагогов – это настоящие энтузиасты, которые любят детей и свою работу. Открытые уроки, мастер-классы, встречи с наставниками в рамках профессионального состязания проходили на площадках школ и детских садов в течение февраля.

В номинации "Воспитатель года" лучшей признана музыкальный руководитель детского сада "Огонёк" Новотарманской школы Татьяна Наумова. Звание "Учитель года-2019" Тюменского района присудили преподавателю иностранного языка Московской школы Евгении Ефановой. В номинации "Сердце отдаю детям" победу отдали тренеру-преподавателю по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы Тюменского района Артёму Гугучкину. Лучшим преподавателем детской школы искусств стала хореограф Боровской "Фантазии", директор школы Ирина Кондратенко. В номинации "Лучший концертмейстер" победу одержал преподаватель по классу баяна, аккордеона Московской школы "Палитра", директор школы Василий Кузнецов.

Отметим, впервые в этом году в конкурсе приняли участие руководители детских школ искусств и молодые педагоги. Как отметила начальник управления образования района Ольга

Буторина, в будущем планируется провести конкурс среди педагогов-психологов.