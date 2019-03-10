Тюменские врачи используют 3D-технологии при проведении операций

3D-технология стала доступна врачам урологического отделения МСЧ "Нефтяник". Хирурги будут использовать оборудование, которое позволит рассмотреть оперируемый орган в мельчайших деталях и под разными углами.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, врачи внедряют в свою работу хирургическую 3D стойку, которая позволяет видеть объемное изображение операционного поля и оперируемых органов по принципу, схожему с 3D кино. Этот аппарат – пока единственный в Тюменской области. Устройство представляет собой видеоэндоскоп с 3D камерой, которая через прокол вводится в операционное поле; монитор, отображающий трехмерное изображение внутренних органов, а также специальные стерео-очки для хирурга, похожие на те, что выдают зрителям в 3D кинотеатрах. Использование таких технологий помогает с более высокой точностью действовать при операции, минимизирует риски и постоперационные осложнения, а также способствует сохранению важнейших функций организма и качества жизни пациента.

Первую операцию с использованием 3D-технологии провели в Уральском ФО в начале 2018 года. Теперь это оборудование появилось в Тюмени – в клинике МСЧ "Нефтяник", где специалисты областного урологического центра ежедневно проводят операции по удалению злокачественных новообразований. На сегодняшний день с использованием этой современной технологии прооперированы около полутора десятков пациентов.